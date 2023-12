Sportsmap Tech Acquisition Aktie: Was steht jetzt noch aus?

Weitere Suchergebnisse zu "SportsMap Tech Acquisition Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Im Falle von Infrared Cameras zeigt der RSI7 einen Wert von 78,06 Punkten an, was darauf hindeutet, dass die Aktie überkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine weniger starke Schwankung und weist darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Auswertung der Stimmungsänderung und Diskussionsintensität ergibt ein gemischtes Bild für Infrared Cameras. Die Stimmungslage der Anleger hat sich im vergangenen Monat verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt und somit zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung für die Aktie.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen in den sozialen Medien. In Bezug auf Infrared Cameras wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Themen diskutiert, sodass die Aktie eine "Gut"-Einschätzung erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist der Durchschnitt des Schlusskurses der Infrared Cameras-Aktie für die letzten 200 Handelstage auf einen Abweichung von -61,45 Prozent hin, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage als auch der letzte Schlusskurs liegen unter dem gleitenden Durchschnitt, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Infrared Cameras-Aktie basierend auf der technischen Analyse, dem Anleger-Sentiment und dem RSI eine "Gut"-Bewertung.