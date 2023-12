Sportsmap Tech Acquisition Aktie: Schlimme Zeiten!

Weitere Suchergebnisse zu "SportsMap Tech Acquisition Corp":

Die Bewertung von Aktienkursen erfolgt nicht nur anhand harter Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch anhand weicher Faktoren wie der Stimmung. Eine Analyse von Sportsmap Tech Acquisition auf sozialen Plattformen hat ergeben, dass die vorherrschende Meinung überwiegend negativ ist. In den vergangenen zwei Tagen wurden hauptsächlich negative Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Sportsmap Tech Acquisition derzeit mit einem Wert von 62,66 als neutral betrachtet wird. Auch der RSI25, der die relative Bewegung über 25 Tage betrachtet, weist auf eine neutrale Einschätzung hin. Insgesamt wird die Aktie basierend auf dem RSI als neutral eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der Aktienkurs von Sportsmap Tech Acquisition derzeit -7,42 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. In diesem Zeitraum wird die Aktie daher als "Schlecht" eingestuft. Die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage beträgt -6,03 Prozent, was zu einer insgesamt negativen Einschätzung für die Aktie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es im letzten Monat keine bedeutenden Veränderungen in der Stimmungslage der Anleger gab. Ebenso wurde über das Unternehmen in etwa dem üblichen Maß diskutiert. Daher erhält die Sportsmap Tech Acquisition-Aktie ein "Neutral"-Rating.

Insgesamt lässt die Analyse der verschiedenen Faktoren darauf schließen, dass die Stimmung und die technische Lage der Sportsmap Tech Acquisition-Aktie als neutral bis schlecht einzustufen sind.