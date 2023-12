Sportsmans Warehouse Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. In Bezug auf Sportsman's Warehouse zeigen die RSI-Werte auf 7- und 25-Tage-Basis, dass das Wertpapier derzeit überkauft ist. Der RSI7 liegt bei 73,33 Punkten, was auf einen kurzfristigen Kursrücksetzer hindeutet, während der RSI25 eine neutrale Einschätzung erhält.

Im Hinblick auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem KGV von 26,75 ist Sportsman's Warehouse im Vergleich zur Branche "Spezialität Einzelhandel" deutlich unterbewertet, da das Branchen-KGV bei 36,74 liegt.

Die Stimmung und das Buzz um Sportsman's Warehouse haben sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Allerdings wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit in Bezug auf das Unternehmen registriert, wodurch dieses Kriterium mit "Schlecht" bewertet wird.

Die Betrachtung der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde überwiegend positiv sind und in den letzten ein bis zwei Tagen positive Themen aufgegriffen wurden. Aus diesem Grund wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt erhält Sportsman's Warehouse gemäß der Analyse eine "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf den RSI, eine "Gut"-Empfehlung aufgrund des unterbewerteten KGV und eine "Gut"-Einstufung hinsichtlich der Stimmung.