Sportsmans Warehouse Aktie: Was DAS für die Zukunft bedeutet

In den letzten zwei Wochen wurde in den sozialen Medien besonders positiv über Sportsman's Warehouse diskutiert. Das Anleger-Sentiment war an sieben Tagen grün und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, vor allem positiv. Aufgrund dieser Stimmung erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Spezialität Einzelhandel"-Branche hat Sportsman's Warehouse in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -52,27 Prozent gezeigt. Auch im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite 52,87 Prozent unter dem Durchschnittswert. Diese Unterperformance führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse ist der Relative-Stärke-Index (RSI), der anzeigt, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 30,34 Punkten, was auf eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI hindeutet. Der 25-Tage-RSI liegt bei 54,8, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen ergibt das ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Sportsman's Warehouse-Aktie um -18,7 Prozent vom gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage abweicht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.