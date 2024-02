Sportsmans Warehouse Aktie: Sowas erlebt man auch nur ein Mal …

Die Stimmung in den sozialen Netzwerken bezüglich des Unternehmens Sportsman's Warehouse war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an sieben Tagen grün, was bedeutet, dass keine negativen Diskussionen aufgezeichnet wurden. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Sportsman's Warehouse diskutiert. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

Auch aus fundamentalen Gesichtspunkten wird die Aktie von Sportsman's Warehouse positiv bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit 26,75 insgesamt 25 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Spezialität Einzelhandel" (35,63). Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Jedoch sieht der Branchenvergleich des Aktienkurses weniger positiv aus. Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie eine Rendite von -62,03 Prozent, was 52,76 Prozent unter dem Durchschnitt im Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt. Auch im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" (9,15 Prozent) liegt Sportsman's Warehouse aktuell 52,88 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Abschließend betrachtet, zeigt auch die Dividende keine positiven Zahlen. Mit einer Dividende von 0 % liegt Sportsman's Warehouse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,43 %) deutlich niedriger. Daher ergibt sich derzeit die Einstufung "Schlecht" in Bezug auf die Dividende.