Sportsmans Warehouse Aktie: So geht’s nicht weiter!

Die technische Analyse der Sportsman's Warehouse-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 5,53 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 4,32 USD liegt, was einem Unterschied von -21,88 Prozent entspricht. Auf Basis der letzten 50 Handelstage beträgt der gleitende Durchschnitt 4,84 USD, und auch hier liegt der letzte Schlusskurs (-10,74 Prozent) darunter. Daher wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Stimmung und Diskussionsstärke in den sozialen Medien haben sich ebenfalls eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die verringerte Aktivität der Marktteilnehmer deutet auf ein nachlassendes Interesse hin.

Mit einer Dividendenrendite von 0 Prozent liegt Sportsman's Warehouse 3,4 Prozent unter dem Branchendurchschnitt, was die Aktie zu einem unrentablen Investment macht und somit auch eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) für 7- und 25-Tage-Basis zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt führt.

Insgesamt erhält die Sportsman's Warehouse-Aktie somit eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund der technischen Analyse, des Sentiments und der Dividendenrendite, während der RSI zu einer neutralen Bewertung führt.

