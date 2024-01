Sportsmans Warehouse Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Der Aktienkurs von Sportsman's Warehouse hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,2 Prozent verzeichnet. Dies bedeutet eine signifikante Unterperformance im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Spezialität Einzelhandel"-Branche, die im Durchschnitt nur um -4,6 Prozent gefallen sind. Im Vergleich zum "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor lag die Rendite von Sportsman's Warehouse um 66,53 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, weist Sportsman's Warehouse ein niedriges Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 26,75 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 37 liegt. Dies lässt die Aktie auf den ersten Blick als preisgünstig erscheinen und führt zu einer positiven Bewertung auf fundamentalen Basis.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Sportsman's Warehouse-Aktie in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 5,33 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 4,24 USD verzeichnet einen Unterschied von -20,45 Prozent und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt liegt der letzte Schlusskurs (-9,4 Prozent) unter dem gleitenden Durchschnitt von 4,68 USD, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Zusammen ergibt dies eine insgesamt negative Bewertung in der einfachen Charttechnik.

Was die Dividende betrifft, so zahlt Sportsman's Warehouse im Vergleich zum Branchendurchschnitt Spezialität Einzelhandel (3,38 %) keine Dividende. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aufgrund der niedrigeren Ausschüttung im Vergleich zur Branche.

Insgesamt ergibt sich also eine kritische Bewertung der Sportsman's Warehouse-Aktie, sowohl in Bezug auf ihre Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor, als auch in fundamentalen und technischen Kriterien.