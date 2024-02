Sports Entertainment Aktie: Was macht der Markt?

Die Analyse des Sentiments und Buzz im Internet liefert wichtige Informationen über die Einschätzung einer Aktie. Für Sports Entertainment ergibt sich eine neutrale Bewertung, da die Diskussionsintensität durchschnittlich ist und die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen zeigt.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien und war in den letzten zwei Wochen besonders negativ. Das Stimmungsbarometer zeigte an vier Tagen eine negative Richtung, wodurch die Aktie heute eine neutrale Einschätzung erhält.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Sports Entertainment-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs weicht um -4,76 Prozent ab, was zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt ein neutrales Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Sports Entertainment zeigt einen Wert von 50, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Auch der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ergibt eine neutrale Gesamteinschätzung.

Insgesamt ergibt sich daher für die Sports Entertainment-Aktie eine neutrale Einstufung sowohl aus dem Anleger-Sentiment als auch aus der technischen Analyse.