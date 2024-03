Sports Entertainment Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

In den letzten vier Wochen gab es keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz von Sports Entertainment in den sozialen Medien. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht verändert, weder in Bezug auf Zunahme noch Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Sports Entertainment daher ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Sports Entertainment-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 0,21 AUD liegt. Der letzte Schlusskurs (0,23 AUD) liegt deutlich darüber, mit einem Unterschied von +9,52 Prozent. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (0,21 AUD) zeigt einen Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt (+9,52 Prozent), was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird die Sports Entertainment-Aktie anhand der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 52,94, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,67, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich aus diesem Gesamtbild eine Bewertung als "Neutral".

Die Analyse der Stimmung auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare überwiegend positiv ausfallen und die Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen haben. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz bei Sports Entertainment neutral bewertet werden, während die technische Analyse und die Anlegerstimmung zu einer positiven Bewertung führen.