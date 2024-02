Sports Entertainment Aktie: Hier kann jetzt alles passieren

In den letzten Wochen konnte bei Sports Entertainment keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Dies bedeutet, dass die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien keine deutliche Tendenz zu besonders positiven oder negativen Themen zeigt. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion, also die Veränderung der Anzahl von Beiträgen, konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt erhält Sports Entertainment daher für dieses Kriterium die Bewertung "Neutral".

Hinsichtlich der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Sports Entertainment aktuell auf 0,21 AUD, während der Aktienkurs selbst bei 0,22 AUD liegt. Dies führt zu einer Distanz von +4,76 Prozent zum GD200 und wird ebenfalls mit "Neutral" bewertet. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt bei 0,21 AUD, was zu einem Abstand von +4,76 Prozent führt und somit auch eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) wird verwendet, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Für Sports Entertainment liegt der RSI bei 50, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, der für 25 Tage gilt, beläuft sich auf 40 und führt ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich somit ein Rating von "Neutral" basierend auf dem RSI.

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie die Stimmung eingeschätzt werden. Laut unseren Analysten waren die Kommentare und Befunde zu Sports Entertainment auf sozialen Plattformen überwiegend negativ. Zudem wurden in den vergangenen zwei Tagen vor allem negative Themen in den sozialen Medien rund um Sports Entertainment aufgegriffen. Daher erhält die Aktie in dieser Hinsicht die Einstufung "Schlecht". Insgesamt ergibt sich somit der Befund, dass die Stimmung hinsichtlich Sports Entertainment als "Schlecht" eingestuft werden muss.