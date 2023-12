Sports Direct ist zurück!

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Frasers bei 924,5 GBP liegt und sich um +18,06 Prozent über dem GD200 (783,09 GBP) befindet. Dies deutet auf ein "Gut"-Signal hin. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 846,49 GBP ein "Gut"-Signal, da der Abstand +9,22 Prozent beträgt. Basierend auf diesen Zahlen wird der Kurs der Frasers-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen ein deutlich positives Signal zur Einschätzung und Stimmung rund um die Frasers-Aktie. In den vergangenen Wochen überwiegen die positiven Meinungen und Themen, was dazu führt, dass das Unternehmen als "Gut" eingestuft wird. Zusammenfassend kann gesagt werden, dass die Frasers-Aktie aus Sicht der Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

Laut langfristiger Analysteneinschätzung erhält die Frasers-Aktie insgesamt die Bewertung "Gut", mit 3 Gut, 0 Neutral und 0 Schlecht. Auch das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 605 GBP, was einer zukünftigen Performance von -34,56 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral".

Die Dividendenrendite liegt bei 0 Prozent und damit 4,28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Spezialität Einzelhandel, 4,28). Aus diesem Grund erhält die Frasers-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Insgesamt ergibt sich aus den verschiedenen Bewertungen eine neutrale Einschätzung der Frasers-Aktie durch unsere Redaktion.