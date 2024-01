Sports Direct Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frasers beträgt 8, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25,71 für den Spezialität Einzelhandel deutlich niedriger liegt. Dies entspricht einer Unterbewertung von etwa 68 Prozent und führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Frasers derzeit einen Wert von 0 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,41%. Damit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.

Die Analyse des Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt, dass Frasers sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis überkauft ist. Der RSI7 beträgt 83,33 Punkte und der RSI25 liegt bei 72,8, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für das Wertpapier in diesem Abschnitt führt.

Die Stimmung der Anleger in Bezug auf Frasers zeigt überwiegend positive Kommentare auf sozialen Plattformen. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Basierend auf diesen Faktoren wird Frasers insgesamt als "Gut" eingestuft.