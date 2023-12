Sports Direct Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Die Aktie von Frasers wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 25,6 liegt. Basierend auf fundamentalen Kriterien wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält daher eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt. Negative Diskussionen wurden nicht verzeichnet, und auch die Anleger haben sich größtenteils neutral verhalten.

Hingegen gab es in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Frasers in den sozialen Medien, was zu einer "Schlecht"-Bewertung durch die Redaktion führt. Die Aktie hat in diesem Zeitraum auch weniger Aufmerksamkeit von den Anlegern erhalten.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage zeigt einen Wert von 62, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 32,52 und führt ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Bewertung aufgrund fundamentaler Kriterien, eine "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments, und eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Sentiment und Buzz. Der Relative Strength Index führt zu einer abschließenden "Neutral"-Bewertung für die Frasers-Aktie.