Sports Direct Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Das Stimmungsbarometer und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen wesentliche Veränderungen bei Frasers gezeigt. Die Stimmungslage hat sich aufgehellt, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wird. Insgesamt erhält Frasers daher ein "Gut"-Rating.

Langfristig gesehen wird die Frasers-Aktie von Analysten positiv bewertet, mit 2 "Gut"-Bewertungen und keinem "Schlecht". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 160 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie in Zukunft eine negative Performance erzielen könnte. Die Gesamteinschätzung der Analystenbewertung wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zeigt sich, dass Frasers aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, mit einem aktuellen KGV von 6 im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 21. Dies führt zu einer positiven Bewertung der Aktie in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Frasers-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, sowohl innerhalb von 7 Tagen als auch innerhalb von 25 Tagen. Dadurch wird die Situation insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt ergibt sich daher eine neutrale Bewertung für die Frasers-Aktie in Bezug auf Sentiment, Analysteneinschätzung, Fundamentaldaten und den Relative Strength Index.