Sports Direct Aktie: Davon sollte man die Finger lassen

Frasers: Aktienanalyse und Bewertung

Die Frasers-Aktie wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 8,14 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Spezialität Einzelhandel" weist einen KGV-Wert von 25,81 auf. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Frasers derzeit eine Rendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,4 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Die Analysten bewerten die Frasers-Aktie derzeit insgesamt als "Gut", basierend auf 3 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Im zurückliegenden Monat gab es 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen, was die kurzfristige institutionelle Sicht als "Gut"-Titel bestätigt. Allerdings deutet die durchschnittliche Kursprognose der Analysten auf ein Abwärtspotential von -33,55 % hin, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Frasers eine "Neutral"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Frasers-Aktie als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 liegt bei 70,51, was eine "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat, während der RSI25 bei 33,8 liegt und somit eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt wird die Aktie daher auf der Ebene des Relative Strength Indikators als "Schlecht" bewertet.

Insgesamt zeigt die Aktienanalyse von Frasers gemischte Bewertungen in verschiedenen Bereichen, was zu unterschiedlichen Einschätzungen führt. Anleger sollten daher alle Aspekte der Analyse berücksichtigen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen.