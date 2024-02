Sports Direct Aktie: Die Bären zittern!

Die Aktie von Frasers hat in den letzten Tagen einen gleitenden Durchschnittskurs (GD200) von 797,41 GBP erreicht, während der aktuelle Kurs bei 827 GBP liegt. Dies ergibt eine Distanz zum GD200 von +3,71 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung führt. In ähnlicher Weise liegt der GD50, der Stand des gleitenden Durchschnittskurses der letzten 50 Tage, bei 851,4 GBP, was einer Distanz von -2,87 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher als "Neutral" eingestuft.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frasers bei 6,94, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 21,4 liegt. Aufgrund dieser Unterbewertung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Frasers war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Die Auswertung von Kommentaren und Wortmeldungen in sozialen Medien deutet darauf hin, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine Einstufung von "Gut" erlaubt.

Die Analysten haben Frasers in den letzten zwölf Monaten größtenteils positiv bewertet, mit 3 positiven, 0 neutralen und 0 negativen Einschätzungen. Daher ergibt sich eine langfristige Bewertung von "Gut". Allerdings liegt das Kursziel für die Aktie im Mittel bei 605 GBP, was deutlich unter dem aktuellen Kurs von 827 GBP liegt. Dies führt zu einer erwarteten Kursentwicklung von -26,84 Prozent und einer Gesamteinschätzung von "Neutral" basierend auf Analystenbewertungen.