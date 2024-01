Sports Direct Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Frasers beträgt derzeit 8,14, was 68 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Spezialität Einzelhandel liegt, was darauf hinweist, dass die Aktie unterbewertet ist. Daher hat Frasers in dieser Hinsicht eine "Gut"-Bewertung erhalten.

In Bezug auf die Dividende weist Frasers derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 4,4 % im Bereich Spezialität Einzelhandel. Daher wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Analysten bewerten die Frasers-Aktie auf langfristiger Basis als "Gut", wobei 3 von insgesamt 18 Analysten die Bewertung "Gut" abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 605 GBP, was einer Erwartung von -31,72 Prozent entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen wird die Bewertung "Neutral" vergeben.

Das Stimmungsbild bei Frasers hat sich in den letzten Wochen nicht wesentlich verändert, weshalb das Sentiment und der Buzz als "Neutral" bewertet werden.

Zusammenfassend erhält Frasers in Bezug auf das KGV eine "Gut"-Bewertung, in Bezug auf die Dividende eine "Schlecht"-Bewertung und in Bezug auf die Analysteneinschätzung und das Sentiment eine "Neutral"-Bewertung.