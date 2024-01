SportsHero Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die Sportshero-Aktie hat in den letzten Tagen eine negative Entwicklung gezeigt. Mit einem Kurs von 0,016 AUD liegt sie nun 20 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Schlecht". Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 ebenfalls 20 Prozent beträgt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Sportshero-Aktie zeigt ebenfalls eine negative Tendenz. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 100, was auf eine Überkauftheit hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu wird der 25-Tage-RSI mit 66,67 bewertet, was zu einer Neutral-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich also eine "Schlecht"-Rating nach RSI-Bewertung für Sportshero.

Auch die weichen Faktoren wie das Sentiment und der Buzz im Netz deuten auf eine neutrale Einschätzung hin. Die Diskussionsintensität im Netz zeigt keine besonderen Ausschläge, ebenso wie die Rate der Stimmungsänderung. Daher wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In den sozialen Netzwerken wurde in den letzten Tagen neutral über die Sportshero-Aktie diskutiert. Weder positive noch negative Themen wurden besonders intensiv behandelt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

Zusammenfassend ergibt sich also eine "Neutral"-Einschätzung sowohl aus charttechnischer Sicht als auch im Hinblick auf das Anleger-Sentiment.