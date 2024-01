SportsHero Aktie: Ein sicheres Investment?

Die Analyse der Stimmung und des Buzzes ergibt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf die Sportshero-Aktie im vergangenen Monat neutral war. Ebenso war die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen durchschnittlich, was zu einem neutralen Rating führt.

In Bezug auf die technische Analyse der Sportshero-Aktie liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage bei 0,02 AUD. Der letzte Schlusskurs von 0,018 AUD weicht um -10 Prozent vom Durchschnitt ab, was zu einer schlechten Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt bei 0,02 AUD, jedoch liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls um -10 Prozent darunter, was wiederum zu einem schlechten Rating führt.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sportshero ist insgesamt neutral. In den vergangenen zwei Wochen gab es weder überwiegend positive noch überwiegend negative Diskussionsthemen, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ist die Sportshero-Aktie als neutral einzustufen. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 25, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 57,14, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking von "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.