SportsHero Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Standard Life Aberdeen":

Die technische Analyse der Sportshero-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 0,02 AUD liegt, während der aktuelle Kurs 0,021 AUD beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +5 Prozent liegt, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Ebenso liegt der GD50 bei 0,02 AUD, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtnote von "Neutral".

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt in den letzten zwei Wochen eine überwiegend positive Bewertung für die Sportshero-Aktie. Dies führt zu einer Gesamteinstufung von "Gut" basierend auf der Auswertung von Kommentaren und Meinungen in Bezug auf den Wert.

Bezüglich des Sentiments und des Buzzes zeigt die Analyse eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität und eine geringe Stimmungsänderung. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild.

Schließlich wird die Sportshero-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI) bewertet. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der 25-Tage-RSI liegen im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für diesen Aspekt der Analyse führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale Bewertung für die Sportshero-Aktie basierend auf der technischen Analyse, der Anleger-Stimmung und dem Relative Strength Index.