SportsHero Aktie: Alles kein Problem!

Die technische Analyse der Sportshero-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 0,02 AUD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als "Schlecht" eingestuft wird, da der Aktienkurs bei 0,016 AUD lag, was einem Abstand von -20 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage bei 0,02 AUD, was ebenfalls einem Abstand von -20 Prozent entspricht und somit ein weiteres "Schlecht"-Signal darstellt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet die Sportshero-Aktie als Neutral-Titel ein. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 100, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Der RSI25 für 25 Tage liegt bei 64,29, was eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt wird die Aktie also als "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators bewertet.

Die Stimmung der Anleger gegenüber der Sportshero-Aktie wird als neutral eingestuft. Dies basiert auf der Analyse von Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien, die größtenteils neutral waren. Daher wird die Aktie hinsichtlich der Stimmung als "Neutral" bewertet.

Auch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet führt zu einer neutralen Bewertung der Aktie. Die Beitragsanzahl und Diskussionsintensität zeigen eine mittlere Aktivität, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Somit wird der Sportshero-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral" erteilt.