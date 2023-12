Sportradar Aktie: Ein handfester Grund

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er vergleicht die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über einen bestimmten Zeitraum. Der RSI der Sportradar-Aktie der letzten 7 Tage beträgt aktuell 0, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Im Gegensatz dazu ist der RSI der letzten 25 Handelstage weniger volatil und zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wodurch ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Anleger in den letzten Tagen neutral gegenüber Sportradar eingestellt waren. Es gab keine negativen Diskussionen, und die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls neutral. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Sportradar daher eine "Neutral"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

In technischer Hinsicht liegt der Kurs der Sportradar-Aktie mit 9,85 EUR derzeit 10,67 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen "Gut"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von -5,74 Prozent zum GD200 als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einschätzung für die Aktie aus charttechnischer Sicht.

Die Stimmungslage und Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien haben in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung beim Stimmungsbild der Sportradar-Aktie gezeigt. Daher wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht"-Rating bewertet, da auch eine leichte Reduktion in der Kommunikationsfrequenz festgestellt wurde.