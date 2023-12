Sportradar Aktie: Was ist jetzt angebracht?

Der gleitende Durchschnittskurs der Sportradar Aktie liegt derzeit bei 10,47 EUR, während der eigentliche Kurs bei 9,705 EUR liegt. Dies führt zu einer Distanz von -7,31 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Hingegen liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 8,87 EUR, was einem Abstand von +9,41 Prozent entspricht und somit als "Gut" eingestuft wird. Insgesamt ergibt dies eine Bewertung von "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) für Sportradar beträgt 30,97, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 31,07, was ebenfalls eine Bewertung als "Neutral" für 25 Tage ergibt. Dies führt zu einem Gesamtrating von "Neutral".

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Sportradar ist insgesamt positiv. In den vergangenen zwei Wochen standen überwiegend positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung von "Gut" führt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat keine wesentlichen Veränderungen aufgewiesen, weshalb Sportradar auf dieser Ebene ein Rating von "Schlecht" erhält.