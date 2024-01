Sportradar Aktie: Müssen Sie sich jetzt Sorgen machen?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Sportradar beträgt 45,11, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 29,02 und wird als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt sich eine Einschätzung von "Gut".

Die Diskussionen über Sportradar in den sozialen Medien signalisieren eine überwiegend positive Stimmung in den letzten zwei Wochen. In den letzten Tagen wurden jedoch vorwiegend negative Themen diskutiert. Aufgrund dieser gemischten Einschätzungen wird das Unternehmen als "Neutral" eingestuft.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie von Sportradar sind ebenfalls eher negativ. Die Diskussionsintensität war unterdurchschnittlich und es gab eine negative Veränderung der Stimmung. Daher erhält die Aktie in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine neutrale Bewertung aus charttechnischer Sicht, basierend auf dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage und dem Schlusskurs am letzten Handelstag. Die kurzfristige Analyse basierend auf dem 50-Tages-Durchschnitt ergibt jedoch eine "Gut" Bewertung.

Insgesamt wird die Aktie von Sportradar sowohl in der technischen Analyse als auch im Sentiment und Buzz als "Neutral" bis "Schlecht" bewertet.