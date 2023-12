Sportradar Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Die Stimmung der Anleger rund um Sportradar ist neutral, basierend auf Diskussionen in Foren und sozialen Medien in den letzten Wochen. Positive Themen dominierten die Gespräche, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Sportradar bei 10,42 EUR liegt, während die Aktie selbst auf 9,84 EUR gefallen ist. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund des -5,57 prozentigen Abstands zum GD200. Der GD50 der letzten 50 Tage liegt bei 8,98 EUR, was einen Abstand von +9,58 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Sportradar lassen auf ein unterdurchschnittliches Stimmungsbild schließen, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index erhält die Sportradar-Aktie eine Gesamtbewertung von "Neutral". Der RSI7 von 33,99 und der RSI25 von 31,49 führen zu einer neutralen Empfehlung für beide Zeiträume.

Insgesamt zeigt sich, dass die Stimmung bei Sportradar neutral ist, basierend auf verschiedenen Bewertungsfaktoren und Indikatoren.