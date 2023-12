Sportartikelhändler SportScheck meldet Insolvenz an

Nach der Insolvenz der Signa-Holding erklärt auch SportScheck seine Zahlungsunfähigkeit.

SportScheck droht die Insolvenz: Das Unternehmen, das zum Konglomerat des österreichischen Immobilieninvestors René Benko gehört, steht aufgrund der Krise seines Geschäftsimperiums vor zahlungsunfähigkeit. Im Laufe des Tages wird die Geschäftsleitung beim Amtsgericht München ein Insolvenzverfahren beantragen. Nach der Insolvenz der Signa-Holding, zu der auch SportScheck gehört, ist das Unternehmen zahlungsunfähig geworden. Die Filialen in ganz Deutschland und der Jahresumsatz von rund 350 Millionen Euro sind davon betroffen.

Der britische Modehändler Frasers Group hatte im Herbst die Übernahme von SportScheck angekündigt, jedoch wird diese vorerst nicht vollzogen. Trotzdem hält Frasers Group an seinen Übernahmeplänen fest. Es gibt jedoch auch weitere potenzielle Investoren, die Interesse an einer Übernahme von SportScheck bekundet haben und somit der Prozess nun wieder offen ist.

In einer Stellungnahme gab das Unternehmen bekannt, dass es zuversichtlich sei, einen neuen starken Partner zu finden, der langfristig Stabilität zusichert.Trotz der drohenden Insolvenz arbeiten alle Filialen, der Kundenservice und der Online-Shop von SportScheck ganz normal weiter. Geschäftsführer Matthias Rucker betonte, dass die Insolvenz zwar bitter sei, aber gleichzeitig auch eine Chance, das Unternehmen zusammen mit Vertragspartnern und Gläubigern nachhaltig zu stärken.

Der Sanierungs- und Investorenprozess soll spätestens im März abgeschlossen sein.

Die Ursprünge von SportScheck reichen bis in die Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg zurück, als Otto Scheck in München aus alten Militärbeständen seine erste Kollektion für den Wintersport schneiderte. Seit 2019 gehört das Unternehmen zur Signa Retail, zuvor war es Teil der Otto Group.

Mit 34 Filialen deutschlandweit bietet SportScheck ein breites Sortiment an Sportartikeln an. Auch in der aktuellen Lage wird das Unternehmen weiterhin das Verkaufen von Sportartikeln ermöglichen und somit die Versorgung von Sportbegeisterten sicherstellen.

