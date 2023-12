SponsorsOne Aktie: Hier gibt’s nichts mehr zu lachen!

Weitere Suchergebnisse zu "American Lithium":

Die Sponsorsone-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 0,01 CAD für den Schlusskurs verzeichnet. Am letzten Handelstag schloss die Aktie jedoch bei 0,005 CAD, was einem Unterschied von -50 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt von 0,01 CAD liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von -50 Prozent darunter, was ebenfalls zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Sponsorsone also eine "Schlecht"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Was das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien betrifft, konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt werden. Das Stimmungsbild und die Kommunikationsfrequenz rund um die Aktie bleiben daher auf "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend neutral diskutiert. Nur an einem Tag gab es negative Diskussionen, während an insgesamt fünf Tagen keine eindeutige Stimmung erkennbar war. In den letzten ein bis zwei Tagen ging das Interesse der Anleger jedoch vor allem zu negativen Themen, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Insgesamt erhält Sponsorsone also eine "Schlecht"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

Der Relative Strength Index (RSI) auf 7- und 25-Tage-Basis zeigt, dass Sponsorsone derzeit weder "überkauft" noch "überverkauft" ist. Beide Werte liegen bei 50, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für diesen Punkt der Analyse führt.

