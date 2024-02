Spok Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Analyse von Sentiment und Buzz ergibt ein neutrales Bild für die Spok-Aktie. Im letzten Monat gab es keine signifikante Veränderung in der Stimmungslage der Anleger, und die Diskussionen über das Unternehmen blieben auf einem normalen Niveau. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Drahtlose Telekommunikationsdienste) wird Spok als unterbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 9,2, was 74 Prozent unter dem Branchen-KGV von 34,99 liegt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich ebenfalls eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) weist eine Abweichung von +10,93 Prozent auf, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) ergibt eine Abweichung von +1,46 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite von Spok beträgt 8,11 Prozent, was 1,75 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Spok eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.