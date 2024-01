Spok Aktie: Eine neue Chance!

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Aktie von Spok von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als eher neutral bewertet. Dies ergibt sich aus der Auswertung der verschiedenen Kommentare und Beiträge, die sich in den letzten beiden Wochen mit diesem Wert beschäftigt haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung als "Neutral", so die Schlussfolgerung unserer Redaktion.

Bei der technischen Analyse wird der 50- und 200-Tages-Durchschnitt betrachtet, um anzuzeigen, ob sich ein Wertpapier gerade in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für die Spok-Aktie beträgt aktuell 13,59 USD, was deutlich über dem letzten Schlusskurs von 15,42 USD liegt, was einer Abweichung von +13,47 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Spok eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 15,6 USD, was nahe am letzten Schlusskurs liegt (-1,15 Prozent). Daher erhält die Aktie auf dieser Grundlage eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird Spok auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 8,32 und liegt damit 76 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 34. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb sie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe erhält.

Im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Drahtlose Telekommunikationsdienste"-Branche hat Spok in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +12,84 Prozent erzielt. Im Vergleich zum Durchschnitt des "Telekommunikationsdienste"-Sektors lag die Performance von Spok um 89,34 Prozent höher. Aufgrund dieser Überperformance erhält Spok auch in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.