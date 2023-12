Splunk im Check!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Splunk liegt bei 53,45, was einer Einstufung als "Neutral" entspricht. Über einen Zeitraum von 25 Tagen beträgt der RSI25 33,03, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hindeutet. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "Neutral".

Die Dividendenrendite von Splunk liegt bei 0 Prozent, was 2,29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Software-Branche liegt. Infolgedessen wird die Aktie im Vergleich zu anderen Investments als unrentabel eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen zur Aktie von Splunk veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Beim Vergleich der Aktienkurse mit anderen Unternehmen aus dem Bereich Informationstechnologie ergibt sich, dass Splunk mit einer Rendite von 94,06 Prozent weit über dem Durchschnitt von 5,71 Prozent liegt. Diese Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.