Splunk Aktie: Das wird teuer!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 9 Analysten ihre Bewertungen für die Splunk-Aktie abgegeben. Dabei wurden 7 Bewertungen als "Gut", 2 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft. Somit ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Rating für die Splunk-Aktie. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Splunk vor. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beläuft sich auf 117,57 USD. Dies zeigt ein mögliches Abwärtspotential von -24,42 Prozent, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 155,55 USD. Demnach ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Somit erhält Splunk insgesamt ein "Neutral"-Rating für diesen Analyseaspekt.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzzes kann Splunk über einen längeren Zeitraum anhand der Anzahl der Diskussionsbeiträge und der Stimmungsänderungsrate beobachtet werden. Daraus ergeben sich interessante Erkenntnisse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Es wurde eine erhöhte Aktivität in Bezug auf die Diskussionsintensität der Aktie festgestellt, was auf eine positive Einschätzung hinweist. Allerdings zeigt die Stimmungsänderungsrate eine negative Veränderung, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich für Splunk in diesem Bereich somit eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Splunk beträgt derzeit 0, was eine negative Differenz von -2,21 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Softwareunternehmen darstellt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Splunk von den Analysten eine "Schlecht"-Bewertung.

Hinsichtlich des Aktienkurses hat Splunk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 47,63 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der Softwarebranche im Durchschnitt um -0,35 Prozent gefallen sind. Dies zeigt eine Outperformance von +47,98 Prozent im Branchenvergleich für Splunk. Im Informationstechnologiesektor betrug die durchschnittliche Rendite -0,3 Prozent im letzten Jahr, wobei Splunk 47,94 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie für Splunk.