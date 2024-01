Splunk Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Weitere Suchergebnisse zu "Diageo Plc.":

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Splunk als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Splunk-Aktie ergibt sich ein RSI7-Wert von 12,5, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein RSI25-Wert von 32,28, der eine "Neutral"-Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich daher die Einstufung "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten haben die Aktie von Splunk in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einstufung von "Gut" führt. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Das mittlere Kursziel für die Aktie von Splunk liegt bei 117,27 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von -23,52 Prozent entspricht, und somit mit der Einstufung "Schlecht" verbunden ist. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Neutral" basierend auf der Bewertung der Analysten.

Die weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie, wie die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz, spielen ebenfalls eine Rolle. In diesem Kontext hat die Aktie von Splunk in den vergangenen Monaten eine geringe Diskussionsintensität gezeigt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Veränderungen auf, was einer "Neutral"-Einstufung entspricht. Somit ergibt sich insgesamt die Einschätzung "Schlecht" für Splunk.

Auch die Stimmung auf sozialen Plattformen deutet darauf hin, dass die Aktie von Splunk vor allem negativ bewertet wurde. Allerdings wurden in den letzten Tagen hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu einer Gesamteinstufung als "Schlecht" führt.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Aktie von Splunk hinsichtlich des RSI neutral eingestuft ist, die Analysten eine neutrale Einschätzung abgeben und auch die weichen Faktoren auf eine negative Stimmung hinweisen. Daher ist die Gesamtbewertung für Splunk als "Neutral" anzusehen.

