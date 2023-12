Splunk Aktie: Das wird bald in aller Munde sein!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Splunk auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 40,78 Punkte, was bedeutet, dass Splunk momentan als "Neutral" eingestuft wird, da es weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI von 42,67 führt zu einer "Neutral"-Einstufung des Wertpapiers.

In Bezug auf die Dividende liegt Splunk mit einer Dividende von 0 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt Software (2,29 %) niedriger. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat Splunk in den letzten 12 Monaten eine Rendite von 94,06 % erzielt, was mehr als 88 % über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche von 5,75 % liegt Splunk mit 88,31 % deutlich darüber. Daher erhält das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating aufgrund seiner sehr guten Entwicklung.

Analysten bewerten die Splunk-Aktie derzeit als "Gut", basierend auf 10 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, prognostizieren sie einen durchschnittlichen Kurs von 117,27 USD, was einem Abwärtspotenzial von -22,97 % entspricht und somit zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Splunk eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.