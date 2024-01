Splunk Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien über Splunk besonders positiv diskutiert. Das Anleger-Sentiment basiert auf diesen Diskussionen und Interaktionen der Marktteilnehmer. An 12 Tagen standen vor allem positive Themen im Vordergrund, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sind es überwiegend positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Auch die Zunahme positiver Kommentare über Splunk in den sozialen Medien wurde in den letzten Wochen beobachtet, was zu einer positiven Stimmung bei den Marktteilnehmern führte. Die Intensität der Diskussionen deutet darauf hin, dass Splunk derzeit stark im Fokus der Anleger steht. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.

In den vergangenen zwölf Monaten erhielt die Splunk-Aktie von Analysten insgesamt 10 positive, 3 neutrale und 0 negative Bewertungen. Daraus ergibt sich eine langfristige Gesamteinschätzung von "Gut". Für den letzten Monat liegen keine aktuellen Analystenupdates vor. Das durchschnittliche Kursziel für Splunk liegt bei 117,27 USD, was angesichts des aktuellen Schlusskurses von 152,16 USD eine erwartete negative Kursentwicklung von -22,93 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Analysten von "Neutral" für die Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Splunk-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 118,61 USD liegt, was deutlich über dem aktuellen Schlusskurs von 152,16 USD liegt (+28,29 Prozent). Auf dieser Basis erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage ergibt sich hingegen eine ähnliche Bewertung, da der Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt (+1,28 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Splunk-Aktie auf Basis der Anleger-Stimmung, der positiven Kommentare in den sozialen Medien, der Analysteneinschätzung und der technischen Analyse mit einer Gesamtbewertung von "Neutral" eingestuft.

