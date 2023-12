Splunk Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

In den vergangenen zwölf Monaten haben 15 Analystenbewertungen für die Splunk-Aktie stattgefunden. Davon waren 10 Bewertungen "Gut", 5 "Neutral" und 0 "Schlecht". Somit ergibt sich ein insgesamt positives Rating für die Splunk-Aktie. Im vergangenen Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Splunk. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 116,67 USD mit einem Abwärtspotenzial von -23,27 Prozent basierend auf dem letzten Schlusskurs von 152,04 USD. Demnach ergibt sich eine "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Splunk somit ein "Neutral"-Rating.

Die Anleger-Stimmung bei Splunk in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. Allerdings dominierten in den vergangenen Tagen überwiegend negative Themen, was zu einer Einschätzung von "Neutral" führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs von Splunk in den letzten 200 Handelstagen im Durchschnitt bei 114,62 USD lag. Der letzte Schlusskurs lag bei 152,04 USD, was einer positiven Abweichung von 32,65 Prozent entspricht und somit eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt bei 148,93 USD, nahe dem letzten Schlusskurs (+2,09 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Splunk somit eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage weist einen Wert von 22 auf, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Im Vergleich dazu liegt der RSI25 bei 30,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. In Summe ergibt sich daher ein "Gut"-Rating für Splunk basierend auf der RSI-Bewertung.