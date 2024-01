Splunk Aktie: Das ist der nächste Hammer!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI für Splunk auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 9,64 Punkte, was bedeutet, dass Splunk derzeit überverkauft ist und die Aktie als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI zeigt auch einen überverkauften Wert von 25,78, wodurch die Aktie auch für den RSI25 eine "Gut"-Bewertung erhält. Insgesamt wird Splunk daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.

Die Stimmung der Anleger bei Splunk in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Wochen standen insbesondere positive Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Einschätzung von "Gut" für die Anleger-Stimmung führt.

In den letzten zwölf Monaten gab es insgesamt 13 Analystenbewertungen für die Splunk-Aktie, wovon 10 Bewertungen als "Gut", 3 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Gut"-Rating für die Splunk-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 117,27 USD, was ein Abwärtspotenzial von -23,53 Prozent bedeutet. Daraus resultiert eine "Schlecht"-Empfehlung und somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Splunk festgestellt werden. Daher wird das Sentiment und Buzz mit "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was zu einer Zusammenfassung von "Neutral" für diese Stufe führt.