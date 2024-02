Splunk Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Aktienkurs von Splunk hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 47,63 Prozent erzielt, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Informationstechnologie" eine unterdurchschnittliche Performance ist. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt -3,01 Prozent, wobei Splunk aktuell 50,64 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse hat der gleitende Durchschnittskurs der Splunk-Aktie 128,38 USD erreicht, während der aktuelle Kurs bei 155,4 USD liegt. Dies entspricht einer Distanz zum GD200 von +21,05 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 für die vergangenen 50 Tage bei 152,9 USD, wodurch die Aktie mit einem Abstand von +1,64 Prozent als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Aktie daher eine Gesamtnote von "Gut" in der technischen Analyse.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Splunk-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 279,6 auf, was deutlich über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Mit einem Durchschnitts-KGV der Branche "Software" von 59 liegt der Abstand aktuell bei 371 Prozent. Aufgrund des hohen KGV wird die Aktie als "teuer" eingestuft und erhält daher eine "Schlecht"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. In den letzten zwei Wochen wurde über Splunk besonders positiv diskutiert, wobei an acht Tagen positive Themen dominierten und an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell zeigen sich vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung der Aktie führt. Insgesamt erhält Splunk daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Gut"-Bewertung.