Splunk Aktie: Das ist ein absolutes Geschenk!

Investoren: Eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien zeigt ein überwiegend positives Bild von Splunk in den letzten Tagen. Die Anleger waren grundsätzlich optimistisch gestimmt und diskutierten hauptsächlich positive Themen, ohne negative Meinungen zu äußern. Nur an drei Tagen zeigten sich die Anleger neutral. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Splunk daher eine "Gut"-Bewertung von den Analysten.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Splunk liegt derzeit bei 134,5 USD, während der Aktienkurs selbst bei 156,9 USD liegt, was einem Abstand von +16,65 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 154,53 USD, was einer Differenz von +1,53 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung auf Basis beider Zeiträume.

Relative Strength Index (RSI): Der Relative Strength-Index (RSI) von Splunk beträgt 16,67, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch der RSI25, der für einen Zeitraum von 25 Tagen gilt, beläuft sich auf 18,11 und resultiert in einer Einstufung als "Gut". Insgesamt ergibt sich daher ein "Gut"-Rating basierend auf dem RSI.

Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Software"-Branche erzielte Splunk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 56,92 Prozent, was jedoch im Vergleich zu anderen Unternehmen in dieser Branche eine Underperformance von -855,06 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum gesamten "Informationstechnologie"-Sektor liegt Splunk mit einer Rendite von 492,53 Prozent um 435,61 Prozent darunter. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der Unterperformance im Branchen- und Sektorvergleich.