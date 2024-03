Splunk Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmungslage unter den Anlegern in den sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen größtenteils positiv. Positive Themen dominierten die Diskussion an neun Tagen, während an vier Tagen negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt positiv über das Unternehmen Splunk gesprochen. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" im Anleger-Sentiment.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 3 Analystenbewertungen für die Splunk-Aktie abgegeben. Alle drei Bewertungen fielen positiv aus, während keine neutralen oder negativen Bewertungen vorlagen. Somit ergibt sich ein "Gut"-Rating für die Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Splunk. Das durchschnittliche Kursziel, das von den Analysten festgelegt wurde, liegt bei 125 USD, was einem Abwärtspotenzial von -19,98 Prozent entspricht. Basierend auf dem letzten Schlusskurs von 156,21 USD führt dies zu einer "Schlecht"-Empfehlung und insgesamt zu einem "Neutral"-Rating für diesen Analysepunkt.

Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Informationstechnologie" hat die Splunk-Aktie in den letzten zwölf Monaten eine Rendite von 47,63 Prozent erzielt, was 47,37 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Software" beträgt durchschnittlich 0,19 Prozent, was Splunk um 47,44 Prozent übertrifft. Aufgrund dieser Überperformance erhält die Aktie eine Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Splunk-Aktie von 156,21 USD um +18,22 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (GD200) von 132,14 USD liegt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (GD50) von 153,82 USD im Vergleich zum letzten Schlusskurs, ergibt sich eine Abweichung von +1,55 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen somit bei der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.