Splunk Aktie: Das ist die Höhe!

Die technische Analyse des aktuellen Kurses von Splunk ergibt ein positives Signal. Mit einem Kurs von 153,25 USD liegt die Aktie 25,99 Prozent über dem GD200 (121,64 USD). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 151,35 USD. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal, da der Abstand +1,26 Prozent beträgt. Betrachtet man jedoch den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen, wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über Splunk diskutiert. An sechs Tagen überwogen positive Themen, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, die das Interesse der Anleger wecken. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung.

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Splunk mit einer Rendite von 94,06 Prozent im letzten Jahr um mehr als 85 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" liegt. Auch im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite der "Software"-Branche von 7,59 Prozent liegt Splunk mit 86,47 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der langfristigen Beobachtung der Kommunikation im Netz zeigt sich jedoch, dass die Diskussionsintensität nur eine schwache Aktivität hervorbrachte. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf. Daher erhält Splunk insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung aufgrund dieser weichen Faktoren.