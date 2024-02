Splunk Aktie: Wieso ist diese Entwicklung SO wichtig?

Die Aktie von Splunk wurde von Analysten auf langfristiger Basis als "Gut"-Titel eingestuft. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden 9 als "Gut", 3 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine neuen Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Der durchschnittliche Erwartungskurs liegt bei 116,8 USD, was einer Erwartung von -24,84 Prozent entspricht, da der derzeitige Schlusskurs bei 155,41 USD liegt. Aufgrund dieser Informationen vergeben die Analysten insgesamt die Bewertung "Neutral".

In den vergangenen zwei Wochen wurden in sozialen Medien überwiegend positive Bewertungen von privaten Anlegern für Splunk abgegeben. Die Anleger-Stimmung lässt sich daher als "Neutral" einstufen. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Splunk-Aktie mit einem Abstand von +21,75 Prozent vom GD200 (127,65 USD) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt einen Kurs von 152,73 USD, was insgesamt zu einem "Neutral"-Signal führt. Zusammenfassend wird der Kurs der Splunk-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen betrachtet wird.

In Bezug auf die Dividende weist Splunk eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 2,21 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Somit wird die Aktie von der Redaktion als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung.