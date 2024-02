Splunk Aktie: Wie schlimm ist es wirklich?

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung bei Splunk wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet und ausgewertet. Es wurde festgestellt, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufwies, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Daher wurde sie als "Schlecht" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte kaum Veränderungen und wurde daher als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für Splunk in diesem Punkt die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividende weist Splunk derzeit eine Rendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,17% liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

In den letzten zwei Wochen wurde Splunk von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als besonders positiv bewertet. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Dies führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene die Einstufung "Gut" ermöglicht. Insgesamt erhält die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Splunk liegt bei einem Wert von 277, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Software" (KGV von 56,63) über dem Durchschnitt liegt. Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Splunk somit überbewertet und erhält folglich eine "Schlecht"-Bewertung auf dieser Stufe.