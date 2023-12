Splunk Aktie: Wer das nicht weiß, hat was verpasst!

Die technische Analyse der Aktie von Splunk zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 113,64 USD liegt, während der aktuelle Kurs bei 151,01 USD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um +32,88 Prozent über dem GD200 liegt, was als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu beträgt der GD50 für die letzten 50 Tage 148,51 USD, was einen Abstand von +1,68 Prozent zum aktuellen Kurs darstellt und daher als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtnote von "Gut".

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den letzten Wochen gab es eine Zunahme an negativen Kommentaren über Splunk in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer zeigt, dass die Marktteilnehmer eine negative Einstellung zur Aktie haben. Aufgrund der abnehmenden Diskussionen und der geringeren Aufmerksamkeit erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

Die Analystenbewertungen der Splunk-Aktie der letzten zwölf Monate zeigen, dass von insgesamt 15 Bewertungen 10 als "Gut", 5 als "Neutral" und keine als "Schlecht" eingestuft wurden. Das durchschnittliche Kursziel, das sich aus den Analystenratings ergibt, liegt bei 116,67 USD, was einem Abwärtspotenzial von -22,74 Prozent entspricht. Aufgrund dessen wird die Aktie als "Schlecht" empfohlen.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Splunk-Aktie liegt bei 53,45 und wird daher als "Neutral" eingestuft. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 33,03 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin.

Basierend auf diesen Analysen erhält die Splunk-Aktie insgesamt ein "Neutral"-Rating.