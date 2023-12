Splunk Aktie: Wer jetzt nicht handelt, ist selber schuld!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In Bezug auf die Aktie von Splunk wurden in den sozialen Medien weder positive noch negative Meinungen veröffentlicht. Ebenso wurde in den letzten Tagen weder positiv noch negativ über Splunk diskutiert. Aufgrund dieser Neutralität ergibt sich eine insgesamt neutrale Bewertung des Anleger-Sentiments.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Splunk liegt aktuell bei 35,5 Punkten, was darauf hinweist, dass Splunk weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine neutral Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt eine geringere Schwankung im Vergleich. Auf dieser Basis wird Splunk als überverkauft bewertet, was zu einer positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält das Splunk-Wertpapier daher in diesem Abschnitt ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung rund um Aktien wird neben den Analysen aus Bankhäusern auch anhand des langfristigen Stimmungsbildes unter Investoren und Nutzern im Internet gemessen. Die Aktivität in Beiträgen und Diskussionen deutet auf eine positive langfristige Stimmungslage hin, während die Rate der Stimmungsänderung kaum Veränderungen aufweist. Daraus ergibt sich eine insgesamt positive Bewertung des langfristigen Stimmungsbildes für die Aktie von Splunk.

In Bezug auf die Dividende weist Splunk derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was unter dem Branchendurchschnitt von 2,31% liegt. Aufgrund dieser Konstellation erhält die Splunk-Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.