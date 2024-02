Splunk Aktie: Was wird das noch werden?

In den letzten Wochen gab es bei Splunk keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes, wie aus der Auswertung der sozialen Medien hervorgeht. Daher wird das Stimmungsbild als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine höhere Aufmerksamkeit über das Unternehmen festgestellt, was zu einer "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Stärke der Diskussion führt. Insgesamt erhält Splunk daher in diesem Bereich ein "Gut".

In den sozialen Medien wurde Splunk in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv von privaten Nutzern bewertet. Allerdings wurden in den letzten Tagen auch überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer "Neutral"-Einstufung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Splunk mit einer Rendite von 47,63 Prozent deutlich darunter. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche, die in den vergangenen 12 Monaten eine mittlere Rendite von -3,44 Prozent verzeichnen konnte, liegt Splunk mit 51,07 Prozent darüber. Dadurch erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Splunk nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 279,6 insgesamt 380 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Vor diesem Hintergrund wird die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse als "Schlecht" eingestuft.