Splunk Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Die technische Analyse der Splunk-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +24,54 Prozent ergibt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt aktuell bei 151,99 USD, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium mit "Neutral" bewertet. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Neutral".

Die fundamentale Analyse zeigt, dass die Aktie von Splunk nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als überbewertet gilt, da das KGV mit 277,36 insgesamt 394 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Software". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

Im Branchenvergleich Aktienkurs zeigt sich, dass Splunk mit einer Rendite von 60,42 Prozent deutlich über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Software"-Branche in den vergangenen 12 Monaten von 4,65 Prozent liegt Splunk mit 55,77 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.