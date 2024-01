Splunk Aktie: Was die aktuellen Entwicklungen bedeuten

Die Aktie von Splunk hat in den letzten Tagen eine positive Entwicklung verzeichnet. Der Kurs von 152,73 USD liegt aktuell um +1,32 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristig neutralen Einschätzung. Betrachtet man jedoch den Zeitraum der vergangenen 200 Tage, so zeigt sich eine positive Entwicklung. Die Distanz zum GD200 beläuft sich auf +27,14 Prozent, was zu einer guten Einstufung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Splunk liegt bei 18,31, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 36 eine neutrale Situation an. Insgesamt ergibt sich für diese Kategorie eine gute Bewertung.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Jedoch wurde in den letzten Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Splunk diskutiert, was zu einer neutralen Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" zeigt Splunk mit einer Rendite von 94,06 Prozent eine sehr gute Entwicklung. Auch im Vergleich zur "Software"-Branche liegt die Rendite mit 84,13 Prozent deutlich darüber. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie ein gutes Rating.