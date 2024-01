Splunk Aktie: War das schon alles?

Die Aktie von Splunk wird derzeit grundlegend betrachtet und weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 277,36 auf. Dies ist um 395 Prozent höher als der Durchschnitt anderer Unternehmen aus der "Software"-Branche mit einem KGV von 56,08. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft.

In Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Aktivität bezüglich der Diskussionen zu Splunk langfristig sehr stark ist. Aus diesem Signal ergibt sich eine positive Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich ebenfalls positiv entwickelt, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des langfristigen Stimmungsbilds führt.

Die technische Analyse ergibt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Splunk-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 123,14 USD lag. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 153,36 USD, was einem Unterschied von +24,54 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie aus charttechnischer Sicht eine positive Bewertung. Zusätzlich wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert, der aktuell bei 151,99 USD liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung auf kurzfristigerer Analysebasis.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte Splunk in den letzten 12 Monaten eine Performance von 60,42 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien aus der "Software"-Branche im Durchschnitt nur um 7,43 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +53 Prozent im Branchenvergleich für Splunk. Auch im "Informationstechnologie"-Sektor lag die Rendite von Splunk mit 51,43 Prozent über dem Durchschnittswert von 8,99 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance erhält Splunk in dieser Kategorie eine positive Bewertung.

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Splunk-Aktie laut fundamentaler Analyse unterbewertet ist, langfristig eine positive Stimmung im Internet aufweist und aus charttechnischer Sicht positiv bewertet wird. Außerdem hat die Aktie in den letzten 12 Monaten eine starke Outperformance im Branchenvergleich erzielt.