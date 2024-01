Splunk Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Die Diskussionen über Splunk in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal über die Einschätzungen und Stimmungen rund um das Unternehmen. In den letzten beiden Wochen überwogen die positiven Meinungen und Themen zu Splunk. Unsere Redaktion stuft das Unternehmen daher als "Gut" ein und bewertet die Aktie als angemessen.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzzes zeigt sich jedoch eine deutliche Veränderung hin zum Negativen in den letzten Wochen. Die Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien neigt zu besonders negativen Themen, weshalb wir dieses Kriterium als "Schlecht" bewerten. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb wir dies mit einer "Neutral"-Bewertung honorieren. Zusammengefasst erhält Splunk in diesem Bereich daher ein "Schlecht".

In der technischen Analyse ergibt sich eine Abweichung von +29,47 Prozent des aktuellen Kurses von 152,35 USD zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage von 117,67 USD. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage beträgt 149,97 USD, was einer Abweichung von +1,59 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Splunk eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt wird das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Splunk aktuell 0, was einer negativen Differenz von -2,25 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Software" entspricht. Unsere Analysten bewerten daher die Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".