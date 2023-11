Splunk Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "XPeng":

Für die Aktie Splunk stehen per 06.11.2023, 15:48 Uhr 146.49 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Splunk zählt zum Segment "Anwendungssoftware".

Die Aussichten für Splunk haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Dividende: Derzeit schüttet Splunk niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Software. Der Unterschied beträgt 2,43 Prozentpunkte (0 % gegenüber 2,43 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Sell".

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Splunk von 146,48 USD ist mit +35,62 Prozent Entfernung vom GD200 (108,01 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 137,7 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +6,38 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Splunk-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Splunk als "Buy"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 12 Buy, 5 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Splunk aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Buy" (1 Buy, 0 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 116,07 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -20,76 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 146,48 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".